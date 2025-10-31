Из-за атак на Украину есть обесточивания в нескольких областях: по всей стране действуют графики

Отключение света в Украине / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Из-за российских атак дронами по энергообъектам Украины на утро 31 октября произошли новые обесточивания в нескольких областях. Из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех регионах применяются графики почасовых отключений света.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«В результате дроновых атак на энергообъекты — на утро есть новые обесточивания в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы во всех пострадавших от обстрелов регионах продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей», — говорится в заявлении компании.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями трех массированных ракетно-дроновых атак в этом месяце, во всех регионах Украины 31 октября действуют вынужденные ограничения потребления электроэнергии.

В течение суток введены почасовые отключения света — от 0,5 до 3 очередей, а также графики ограничения мощности для промышленных предприятий по всей стране.

Спрос на электроэнергию остается высоким. Энергетики отмечают: экономия света остается крайне важной. Просят воздержаться от использования мощных приборов до конца суток.

Напомним, «Укрэнерго» еще днем ранее предупреждало, что из-за критической ситуации в энергосистеме 31 октября во всех регионах государства будут действовать графики отключения света в течение всех суток.

ТСН.ua опубликовал информацию об отключениях электроэнергии 31 октября и графики по областям.