ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
52
Время на прочтение
1 мин

Из-за атак РФ на энергетику обесточены потребители трех областей

Во всех областях Украины действуют почасовые отключения света объемом до трех очередей.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Отключение света

Отключение света / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Из-за российских атак на энергообъекты Украины на утро 1 декабря обесточены потребители в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях. Во всех регионах Украины в этот день действуют почасовые отключения света.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

Кроме обесточивания жителей в трех регионах Украины, из-за выхода из строя ранее атакованного вражескими дронами оборудования также обесточены абоненты в Одесской области. Во всех регионах продолжаются активные аварийно-восстановительные работы.

В то же время, из-за предыдущих массированных ракетно-дроновых атак во всех областях Украины 1 декабря вынужденно применяются меры ограничения потребления:

  • почасовые отключения света объемом от 0,5 до 3 очередей,

  • графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

В «Укрэнерго» призвали к экономному потреблению электроэнергии, ведь это будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений света.

К слову, в результате российской атаки дронами на Черниговскую область 1 декабря вражеские беспилотники попали по объекту энергетической инфраструктуры в Мене и в жилой дом в Деснянской громаде. Зафиксированы разрушения, пострадали двое 38-летних женщин.

Дата публикации
Количество просмотров
52
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie