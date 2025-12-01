Из-за атак РФ на энергетику обесточены потребители трех областей

Отключение света / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Из-за российских атак на энергообъекты Украины на утро 1 декабря обесточены потребители в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях. Во всех регионах Украины в этот день действуют почасовые отключения света.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

Кроме обесточивания жителей в трех регионах Украины, из-за выхода из строя ранее атакованного вражескими дронами оборудования также обесточены абоненты в Одесской области. Во всех регионах продолжаются активные аварийно-восстановительные работы.

В то же время, из-за предыдущих массированных ракетно-дроновых атак во всех областях Украины 1 декабря вынужденно применяются меры ограничения потребления:

почасовые отключения света объемом от 0,5 до 3 очередей,

графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

В «Укрэнерго» призвали к экономному потреблению электроэнергии, ведь это будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений света.