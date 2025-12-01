- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
Из-за атак РФ на энергетику обесточены потребители трех областей
Во всех областях Украины действуют почасовые отключения света объемом до трех очередей.
Из-за российских атак на энергообъекты Украины на утро 1 декабря обесточены потребители в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях. Во всех регионах Украины в этот день действуют почасовые отключения света.
Об этом сообщило «Укрэнерго».
Кроме обесточивания жителей в трех регионах Украины, из-за выхода из строя ранее атакованного вражескими дронами оборудования также обесточены абоненты в Одесской области. Во всех регионах продолжаются активные аварийно-восстановительные работы.
В то же время, из-за предыдущих массированных ракетно-дроновых атак во всех областях Украины 1 декабря вынужденно применяются меры ограничения потребления:
почасовые отключения света объемом от 0,5 до 3 очередей,
графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
В «Укрэнерго» призвали к экономному потреблению электроэнергии, ведь это будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений света.
К слову, в результате российской атаки дронами на Черниговскую область 1 декабря вражеские беспилотники попали по объекту энергетической инфраструктуры в Мене и в жилой дом в Деснянской громаде. Зафиксированы разрушения, пострадали двое 38-летних женщин.