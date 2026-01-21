ТСН в социальных сетях

Украина
481
1 мин

Из-за атак РФ в 9 областях есть проблемы с мобильной связью

Из-за последних ударов России по энергетике в девяти областях Украины часть мобильных сетей осталась без электроснабжения, что повлекло перебои в связи.

Наталия Магдык
Отсутствует сигнал

© ТСН

Из-за масштабных атак России на энергетику девяти областей Украины, инфраструктура мобильного оператора «Киевстар» на 40-60% осталась без стабильного электроснабжения.

Об этом сообщил СЕО компании Александр Комаров, передает Интерфакс-Украина.

«В некоторых регионах, согласно нашей внутренней классификации, мы находимся в состоянии полного отключения электроэнергии. Но, в то же время, не работает менее 10% нашей сети», — сказал он.

По его словам, из общего парка в 16,5 тыс. базовых станций из-за проблем с электричеством на данный момент отключено чуть больше тысячи объектов. При этом компания приложила максимум усилий для подготовки к критическим сценариям.

«Основная сеть защищена в течение 72 часов, и мы вполне уверены, что сможем продержаться еще дольше», — добавил СЕО компании.

Александр Комаров также отметил, что для обеспечения жизнедеятельности сети во время экстренных отключений света оператор имеет возможность мобилизовать более 2 тысяч сотрудников.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти поделились практическими советами для украинцев, как оставаться на связи даже во время отключений электроэнергии.

