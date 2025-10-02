Из-за атак России без света находятся жители нескольких областей Украины

Отключение света / © ТСН.ua

Из-за атак российских дронов на утро 2 октября обесточены потребители в нескольких областях. Самая сложная ситуация зафиксирована в Сумской и Черниговской областях.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование. В приоритете — подпитка критической инфраструктуры и коммунально-бытовых потребителей.

«Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются», — добавили в «Укрэнерго».

Напомним, в Славутиче на Черниговщине вражеский удар 1 октября повредил важные энергетические объекты, что повлекло отключение 307 тыс. потребителей. Были введены графики почасовых отключений света.

В тот же день из-за российских ударов по критической инфраструктуре были частично обесточены Конотопский и Шосткинский районы Сумской области.

2 октября в Чернигове из-за вражеской атаки по энергетической инфраструктуре и обесточивания остановили работу большинство котельных. По ряду адресов прекратили подачу горячей воды. В Чернигове действуют графики почасового отключения света.