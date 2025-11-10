Свет / © Pixabay

Завтра, 11 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться ограничения потребления электроэнергии. Причиной таких мер являются последствия массированных ракетно-дроновых атак России на энергетические объекты страны.

Об этом сообщили в Укрэнерго

Детали ограничений

Графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 — объемом от 2 до 3,5 очередей.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей: с 00:00 до 23:59.

Энергетики отмечают, что время и объем отключений могут меняться, поэтому важно следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Когда электроэнергия появляется по графику, потребителям советуют пользоваться ею максимально экономно, чтобы избежать дополнительных перебоев.

