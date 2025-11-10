- Дата публикации
Из-за атак России большинство регионов Украины 11 ноября останется без света - детали
Энергетики предупредили о почасовых отключениях электроэнергии и ограничении мощности промышленных потребителей в большинстве областей Украины.
Завтра, 11 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться ограничения потребления электроэнергии. Причиной таких мер являются последствия массированных ракетно-дроновых атак России на энергетические объекты страны.
Об этом сообщили в Укрэнерго
Детали ограничений
Графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 — объемом от 2 до 3,5 очередей.
Графики ограничения мощности для промышленных потребителей: с 00:00 до 23:59.
Энергетики отмечают, что время и объем отключений могут меняться, поэтому важно следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Когда электроэнергия появляется по графику, потребителям советуют пользоваться ею максимально экономно, чтобы избежать дополнительных перебоев.
Напомним, ранее мы писали о том, что энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказывал, какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины, и чего ожидать.