Из-за атак России большинство регионов Украины 11 ноября останется без света - детали

Энергетики предупредили о почасовых отключениях электроэнергии и ограничении мощности промышленных потребителей в большинстве областей Украины.

Завтра, 11 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться ограничения потребления электроэнергии. Причиной таких мер являются последствия массированных ракетно-дроновых атак России на энергетические объекты страны.

Об этом сообщили в Укрэнерго

Детали ограничений

  • Графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 — объемом от 2 до 3,5 очередей.

  • Графики ограничения мощности для промышленных потребителей: с 00:00 до 23:59.

Энергетики отмечают, что время и объем отключений могут меняться, поэтому важно следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Когда электроэнергия появляется по графику, потребителям советуют пользоваться ею максимально экономно, чтобы избежать дополнительных перебоев.

Напомним, ранее мы писали о том, что энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказывал, какая сейчас ситуация в энергосистеме Украины, и чего ожидать.

