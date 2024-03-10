Из-за атаки БпЛА в Николаевской области возможны отключения света

Продолжается работа по обследованию мест падения обломков и обнаружению возможных повреждений.

В Николаевской области из-за атаки вражеских беспилотников возможны временные отключения света, поскольку повреждены линии электропередач в Павловском сельском старостинском округе.

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Руководитель Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что отключения света возможны в близлежащих населенных пунктах.

"По предварительной информации, взрывы были вне населенных пунктов. В Павловском сельском старостинском округе зафиксировано повреждение линии электропередач, поэтому, в близлежащих сельских населенных пунктах возможны временные отключения электроснабжения до завершения ремонтных работ", — говорится в сообщении.

Он добавил, что идет работа по обследованию мест падения обломков и обнаружению возможных повреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате обстрела Херсона.

Кроме того, мы ранее информировали, что постпред Украины при ООН Сергей Кислица объяснил, зачем Россия обстреливает Одессу.

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