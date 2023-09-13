Из-за атаки дронов на Одесскую огбласть пострадали семь человек: состояние двоих — тяжелое

Шесть человек травмированы в Рени, а один — в Измаиле.

В результате российской атаки беспилотниками на Одесскую область ночью 13 сентября пострадали семь человек. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Всего в результате налетов российских ударных дронов на Измаильский район пострадали семь гражданских лиц: шесть человек в Рени и один — в Измаиле", — говорится в сообщении.

По словам Кипера, двое пострадавших из Рени находятся в тяжелом состоянии – в палате интенсивной терапии. Сегодня мужчин должны транспортироваться на лечение в Одессу.

Четверо других пострадавших из Рени – в состоянии средней тяжести. Пострадавшему из Измаила больницы оказали медицинскую помощь в больнице. Пока мужчина уже дома.

Напомним, в Одесской области воздушная тревога продолжалась с 00:27 до 05:01. Воздушные силы ВСУ предупредили, что области угрожают вражеские ударные беспилотники, которые с Черного моря направлялись в южные районы области.

Утром стало известно, что Россия несколько часов атаковала Одесщину дронами. Произошло попадание по гражданской инфраструктуре Подунавья. Силам ПВО удалось сбить 32 БпЛА типа "Shahed-131/136".

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