Из-за атаки и непогоды Украину накрыли отключение света: где ситуация сложная

В ряде областей Украины в понедельник, 2 февраля, применили аварийные отключения света из-за атак РФ. Эти обесточения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» и Министерстве энергетики.

В целом по всей стране введены почасовые отключения света. Из информации на сайтах облэнерго и ДТЭК известно, что аварийные и экстренные отключения ввели в Киеве, Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Черкасской областях.

Отмечается, что в Киеве и Киевской области сохраняется дефицит мощностей. В Минэнерго отмечают, как только работа энергосистемы стабилизируется, столица вернется к стабильным почасовым графикам обесточивания.

В результате атак российских войск на энергетическую инфраструктуру произошли обесточенные потребители в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях. В настоящее время продолжаются восстановительные работы на поврежденных энергообъектах.

Из-за гололеда и обледенения линий электропередачи полностью или частично были обесточены 162 населенных пункта в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях. Ремонтные бригады облэнерго уже работают над восстановлением поврежденных линий.

Напомним, накануне облэнерго и ДТЭК обнародовали графики отключения света на 2 февраля. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

