Из-за атаки на Черкасчине повреждены дома: детали от ОВА
Защитники неба уничтожили 18 воздушных целей в Черкасской области, однако обломки вызвали разрушения.
В Черкасской области в ночь на 21 августа защитники неба отбили российскую ракетно-дроновую атаку. Из-за падения обломков повреждены жилые дома.
Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
Силы противовоздушной обороны в пределах Черкасской области уничтожили шесть российских ракет и 12 беспилотников.
Обломки сбитой ракеты повредили жилые дома в Золотоношском районе. Информации о пострадавших пока нет.
Работают все необходимые службы, продолжается обследование территории.
Напомним, в ночь на 21 августа Россия устроила массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками. Из-за вражеских ударов есть погибшие, пострадавшие и разрушения. Известно, что под российскую атаку попали Мукачево, Львов, Луцк, Запорожье и Днепропетровская область.