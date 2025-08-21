ТСН в социальных сетях

Украина
1791
1 мин

Из-за атаки на Черкасчине повреждены дома: детали от ОВА

Защитники неба уничтожили 18 воздушных целей в Черкасской области, однако обломки вызвали разрушения.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
В Черкасской области в ночь на 21 августа защитники неба отбили российскую ракетно-дроновую атаку. Из-за падения обломков повреждены жилые дома.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Силы противовоздушной обороны в пределах Черкасской области уничтожили шесть российских ракет и 12 беспилотников.

Обломки сбитой ракеты повредили жилые дома в Золотоношском районе. Информации о пострадавших пока нет.

Работают все необходимые службы, продолжается обследование территории.

Напомним, в ночь на 21 августа Россия устроила массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками. Из-за вражеских ударов есть погибшие, пострадавшие и разрушения. Известно, что под российскую атаку попали Мукачево, Львов, Луцк, Запорожье и Днепропетровская область.

