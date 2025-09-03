Из-за атаки на Франковщину вспыхнул масштабный пожар: фото от ГСЧС

Пожар на складах в Ивано-Франковской области в результате атаки 3 сентября

Дополнено новыми материалами

Из-за российской атаки на Ивано-Франковскую область 3 сентября возник масштабный пожар складских помещений. Огонь пытаются ликвидировать 130 чрезвычайников и 35 единиц техники.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пожар на Прикарпатье в результате вражеской атаки возник в складских помещениях на трех очагах общей площадью около 9000 кв.м.

Спасатели локализовали пожар и продолжают ликвидацию огня. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте работают 130 чрезвычайников и 35 единиц техники ГСЧС.

Напомним, во время ночной массированной атаки по Украине 3 сентября российские войска ударили ракетами и дронами по Ивано-Франковской области. Под атаку попал объект инфраструктуры, где возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Из-за вражеской атаки в Калуше были повреждены жилые дома, а также ухудшилось качество воздуха. В городе решили приостановить образовательный процесс в школах и детсадах. Жителям советуют закрывать окна.