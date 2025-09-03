- Дата публикации
Из-за атаки на Франковщину вспыхнул масштабный пожар: фото от ГСЧС
Российские войска атаковали Прикарпатье, что вызвало масштабный пожар на площади 9000 кв.м.
Из-за российской атаки на Ивано-Франковскую область 3 сентября возник масштабный пожар складских помещений. Огонь пытаются ликвидировать 130 чрезвычайников и 35 единиц техники.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
Пожар на Прикарпатье в результате вражеской атаки возник в складских помещениях на трех очагах общей площадью около 9000 кв.м.
Спасатели локализовали пожар и продолжают ликвидацию огня. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте работают 130 чрезвычайников и 35 единиц техники ГСЧС.
Напомним, во время ночной массированной атаки по Украине 3 сентября российские войска ударили ракетами и дронами по Ивано-Франковской области. Под атаку попал объект инфраструктуры, где возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.
Из-за вражеской атаки в Калуше были повреждены жилые дома, а также ухудшилось качество воздуха. В городе решили приостановить образовательный процесс в школах и детсадах. Жителям советуют закрывать окна.