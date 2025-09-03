- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 672
- Время на прочтение
- 2 мин
Из-за атаки на Калуш ухудшился воздух: приостановлено обучение в школах и детсадах
В Калуше после вражеской атаки зафиксировано незначительное отклонение качества атмосферного воздуха. Власти города советуют не открывать окна.
Из-за российской атаки на Ивано-Франковскую область 3 сентября в городе Калуш ухудшилось качество воздуха. Из-за этого приостановлено обучение в школах и посещение детсадов.
Об этом сообщил мэр Калуша Андрей Найда.
«К счастью, жертв нет. Есть определенные незначительные повреждения жилых домов, но, слава Богу, и там разрушений нет. Но то, что произошло на другом объекте — позже будет информация. Сейчас там идет ликвидация последствий этой атаки», — рассказал городской голова в видеообращении.
Он проинформировал, что из-за вражеской атаки состоялось заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На заседании решили приостановить образовательный процесс.
"На сегодняшний день детки не будут ни в школах, ни в садиках. Каждые три часа будет идти мониторинг качества атмосферного воздуха. На ТЭБ и ЧС сказали, что есть незначительное отклонение по качеству воздуха. Данная информация будет освещаться ГСЧС. И будет ставиться в известность наших жителей. И была рекомендация не открывать окна», — рассказал Найда.
Он также сказал, что поручено начать работу комиссии по определению ущерба у объекта поражения, чтобы можно было оперативно возместить их.
Напомним, в ночь на 3 сентября Россия устроила массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками. Взрывы раздавались в разных уголках Украины. Больше всего досталось западным регионам. Так, враг осуществила комбинированный удар по Ивано-Франковской области. Целью атаки стал объект инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, но вспыхнул пожар.