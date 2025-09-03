ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
584
Время на прочтение
1 мин

Из-за атаки на Кировоградщину повреждены 28 домов: фото последствий

В результате удара по Знаменской громаде пострадали люди и повреждены десятки домов. Спасатели ликвидируют последствия.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Поврежденный дом в Кировоградской области в результате атаки 3 сентября

Поврежденный дом в Кировоградской области в результате атаки 3 сентября

Дополнено новыми материалами

В Кировоградской области из-за российской атаки в ночь на 3 сентября было повреждено 28 домов и пострадали пять человек. Последствия вражеских ударов зафиксировали на фото.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Ночью российские оккупанты нанесли удар по Знаменской громаде. Из-за попадания БпЛА были травмированы пять человек и повреждены 28 домов. Один дом разрушен.

Вспыхнули пожары, также враг поразил объекты инфраструктуры.

Спасатели ликвидируют последствия дроновой атаки на Кировоградщину. На месте происшествия работают все экстренные службы. Психологи ГСЧС помогают пострадавшим.

Последствия атаки на Кировоградскую область в ночь на 3 сентября

Последствия атаки на Кировоградскую область в ночь на 3 сентября

Последствия атаки на Кировоградскую область в ночь на 3 сентября

Последствия атаки на Кировоградскую область в ночь на 3 сентября

Последствия атаки на Кировоградскую область в ночь на 3 сентября

Последствия атаки на Кировоградскую область в ночь на 3 сентября

Психолог ГСЧС помогает женщине после атаки на Кировоградскую область в ночь на 3 сентября

Психолог ГСЧС помогает женщине после атаки на Кировоградскую область в ночь на 3 сентября

Напомним, в ночь на 3 сентября власти сообщили об атаке на Знаменскую громаду Кировоградщины. На тот момент была информация о трех травмированных и по меньшей мере 10 поврежденных жилых домах. Часть населенных пунктов осталась без света.

Позже стало известно, что из-за вражеской атаки повреждены 17 жилых домов и пострадали пять человек. Обесточенные населенные пункты были подключены к сети.

Дата публикации
Количество просмотров
584
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie