Из-за атаки на Кировоградщину повреждены 28 домов: фото последствий

Поврежденный дом в Кировоградской области в результате атаки 3 сентября

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Кировоградской области из-за российской атаки в ночь на 3 сентября было повреждено 28 домов и пострадали пять человек. Последствия вражеских ударов зафиксировали на фото.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Ночью российские оккупанты нанесли удар по Знаменской громаде. Из-за попадания БпЛА были травмированы пять человек и повреждены 28 домов. Один дом разрушен.

Реклама

Вспыхнули пожары, также враг поразил объекты инфраструктуры.

Спасатели ликвидируют последствия дроновой атаки на Кировоградщину. На месте происшествия работают все экстренные службы. Психологи ГСЧС помогают пострадавшим.

Последствия атаки на Кировоградскую область в ночь на 3 сентября

Последствия атаки на Кировоградскую область в ночь на 3 сентября

Последствия атаки на Кировоградскую область в ночь на 3 сентября

Психолог ГСЧС помогает женщине после атаки на Кировоградскую область в ночь на 3 сентября

Напомним, в ночь на 3 сентября власти сообщили об атаке на Знаменскую громаду Кировоградщины. На тот момент была информация о трех травмированных и по меньшей мере 10 поврежденных жилых домах. Часть населенных пунктов осталась без света.

Позже стало известно, что из-за вражеской атаки повреждены 17 жилых домов и пострадали пять человек. Обесточенные населенные пункты были подключены к сети.