Из-за атаки на Одесчине вспыхнули сильные пожары: что повреждено (фото, видео)

Пожар в Одесской области в результате российской атаки в ночь на 18 августа

Российская армия в ночь на 18 августа атаковала Одесскую область беспилотниками. Из-за атаки в регионе возникли пожары, были повреждены терминал «Новой почты» и автозаправка Socar.

Об этом сообщили глава Одесской ОВА Олег Кипер, ГСЧС в Одесской области и соцсети.

Как заявил Кипер, во время дроновой российской атаки в Одесской области активно работала противовоздушная оборона, однако в Одесском районе есть последствия удара. Так, в пригороде Одессы загорелся объект топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажное здание. По данным соцсетей, повреждены терминал «Новой почты» и АЗС Socar.

Последствия вражеской атаки на объекте топливно-энергетической инфраструктуры ликвидировали более 100 спасателей, добровольцев, пожарных из Нацгвардии Украины и из местных пожарных команд. Также привлекался пожарный робот и пожарный поезд «Укрзализныци».

В ГСЧС отметили, что еще по одному адресу горел двухэтажный жилой дом, в котором никто не жил.

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Правоохранители документируют преступление россиян против мирных жителей Одесской области.

Дата публикации 08:32, 18.08.25 Количество просмотров 13 Последствия атаки в Одесскую область 18 августа сняли на видео

Напомним, российские войска в ночь на 18 августа атаковали дронами и ракетами несколько регионов Украины. Так, враг нанес удар ракетой «Искандер» и беспилотниками и по жилой многоквартирной застройке Харькова. Там были повреждены более 10 домов, автомобили. Есть погибшие и пострадавшие. Люди оказались под завалами.