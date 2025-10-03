ТСН в социальных сетях

Из-за атаки на Полтавщину школы перешли на дистанционку: подробности

Полтавская громада под ударом: хотя школы не пострадали, некоторые из них 3 октября учатся онлайн.

Ирина Лабьяк
Онлайн-обучение после атаки на Полтавскую громаду

Дополнено новыми материалами

Из-за российской комбинированной атаки на Полтавскую громаду в ночь на 3 октября повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома. Некоторые школы в этот день перешли на онлайн-обучение.

Об этом сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.

Из-за вражеской атаки в разных уголках Полтавской громады были повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома. К ликвидации последствий задействованы все необходимые службы и подразделения городского совета.

«Продолжаем фиксировать последствия. По состоянию на сейчас в медицинские учреждения обращений не было. Некоторые школы сегодня перешли на онлайн обучение», — говорится в заявлении Ямщиковой.

Она акцентировала, что ни одна школа Полтавской громады не получила повреждений и не имеет перебоев с электроснабжением.

«Важно, если вы видите обломки/части сбитых воздушных целей — не приближайтесь, не берите в руки, срочно сообщайте в службы реагирования 101, 102», — призвала секретарь горсовета.

Напомним, 3 октября Россия массированно атаковала ракетами и дронами Полтавскую область. Были попадания и падения обломков на разных локациях, повреждены объекты энергетической инфраструктуры, частное домовладение. Обошлось без пострадавших.

К слову, после российских обстрелов энергетической инфраструктуры город Нежин на Черниговщине оказался в сложном положении: введены графики отключений света, водоснабжение — только по графику и все школы переходят на дистанционное обучение.

