Из-за атаки на Полтаву возросло количество пострадавших: подробности от ОВА (фото)

Разрушение в Полтаве после атаки в ночь на 23 апреля

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Из-за российской атаки беспилотниками на Полтавскую громаду в ночь на 23 апреля количество пострадавших выросло до шести.

Об этом сообщил в.и.о. начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

«Ночью город атаковали 13 ударных БПЛА. Часть из них были сбиты силами и средствами ПВО. В результате падения обломков и прямых попаданий есть повреждения и разрушения», — говорится в заявлении Когута.

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В Подольском районе был разрушен частный дом. Также повреждены несколько многоэтажных и частных домов, склады двух гражданских предприятий.

В Шевченковском районе повреждены два офисных здания и несколько многоэтажек.

Кроме того, повреждено несколько автомобилей.

«В результате удара шесть человек пострадали. Трое из них от госпитализации отказались. Остальные люди госпитализированы, одна из них получила тяжелые травмы», — отметил Когут.

На местах продолжают работать соответствующие службы. Специалисты проводят обследование для оценки повреждений.

Разрушение в Полтавской громаде после ночной атаки

Разрушение в Полтавской громаде после ночной атаки

Напомним, в ночь на 23 апреля Полтаву атаковали вражеские дроны. Сначала было известно о попадании по предприятиям и открытым территориям вблизи гражданских объектов.