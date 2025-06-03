Из-за атаки на Сумы погиб еще один мужчина, его дочь тяжело ранена

Разрушения в Сумах в результате атаки 3 июня / © Getty Images

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В Сумах возросло количество жертв из-за российской атаки 3 июня: в больнице умер мужчина. Его семилетняя дочь получила тяжелое ранение.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

«К сожалению, у нас еще одна потеря среди пострадавших в результате сегодняшней атаки врага на Сумы. В больнице умер 43-летний мужчина, который находился в крайне тяжелом состоянии», — говорится в заявлении ОВА.

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Там добавили, что семилетняя дочь погибшего была тяжело ранена во время атаки.

«Искренние соболезнования родным и близким семьи. Желаем скорейшего выздоровления девочке и всем, кто пострадал от этого циничного, подлого удара России по мирному городу», — добавили в администрации.

Атака на Сумы 3 июня — что известно?

Напомним, утром 3 июня российские войска ударили по Сумах из РСЗО, попав по шести локациям в городе. По последним данным от властей, погибло три человека, еще 24 — пострадали. Повреждены жилые дома, частный, нежилые помещения, здания медучреждения, автомобили.

На удар по Сумах отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что враг сознательно нанес удар из реактивной артиллерии по жилым районам города. По словам Зеленского, это был «абсолютно сознательный удар по гражданским».

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Из-за российской атаки в Сумской городской территориальной громаде 4 июня объявлено Днем траура.