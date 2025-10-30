Из-за атаки на Украину без света оказались более 670 населенных пунктов: где самая сложная ситуация

Обесточивание в Украине

Из-за российской массированной атаки по Украине в ночь на 30 октября обесточены более 670 населенных пунктов. Больше всего пострадали Винницкая, Запорожская и Днепропетровская области.

Об этом заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил в телеэфире.

«В результате третьей с начала октября ракетно-дроновой атаки на энергообъекты имеем на утро значительные повреждения и обесточивания потребителей в нескольких областях», — сказал Колесник.

Обесточивания в Украине:

в Винницкой области без электроснабжения оказалось более 400 населенных пунктов,

в Днепропетровской области — 125 населенных пунктов,

в Запорожской — 148.

Замминистра подтвердил последствия атаки и во Львовской области. По словам Колесника, энергетики и спасатели оперативно занимаются локализацией последствий ударов.

Чиновник также призвал украинцев рационально пользоваться светом и не включать энергоемкие приборы в пиковые часы — с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 22:00.

Напомним, российская армия в ночь на 30 октября в очередной раз целенаправленно атаковала ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру Украины в разных областях.

В частности, под вражескую атаку попали теплоэлектростанции компании ДТЭК в разных регионах Украины: на ТЭС было серьезно повреждено оборудование.

В частности, известно, что оккупанты нанесли удар по Добротворской ТЭС во Львовской области: там зафиксированы повреждения, возник пожар.

После вражеской атаки в части областей Украины ввели аварийные отключения света, впоследствии во всех регионах — графики почасовых отключений электроэнергии, но вскоре в Минэнерго сообщили, что их отменили.