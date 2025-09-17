Из-за атаки на Украину задерживаются поезда в двух направлениях: список рейсов

Поезда «Укрзализныци» / © Укрзализныця

Из-за российской атаки по подстанциям Украины 17 сентября задерживаются пассажирские поезда одесского и днепровского направлений. Часть рейсов следуют по измененным маршрутам.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

«Укрзализныця» уже задействовала 20 резервных тепловозов. Отмечается, что ряд поездов диспетчеры останавливали на безопасном расстоянии от зоны поражения. Полный перечень задержек опубликован на портале uz-vezemo.

«Что касается международных стыковок, в частности в Хелме и Перемышле, мы уже на связи с диспетчерскими командами иностранных железных дорог и координируем пересадки, ожидание поездов и ускоренный пограничный контроль», — указано в заявлении компании.

Также будут задержки и временные ограничения пригородных маршрутов. Утром будет невозможно выполнить такие рейсы :

№6501/6592 Знаменка — им. Шевченко — Черкассы;

№6503 Знаменка — Мироновка;

№6331 Знаменка — Помична;

№6332 Колосовка — Знаменка сокращен до ст. Кропивницкий;

№6036 Помична — Знаменка сокращен маршрут до ст. Сахарная.

«Укрзализныця» отметила, что продолжается работа над восстановлением питания для средств сигнализации. Сейчас движение налажено в резервном формате.

Напомним, ранее глава «Укрзализныци» Александр Перцовский сообщил, что ночью российские войска в очередной раз нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре, что повлекло обесточивание на днепровском направлении. Из-за этого задерживается ряд рейсов.