Из-за атаки на Запорожье повреждено много домов: есть обесточивания и раненые (фото)

Поврежденные квартиры в Запорожье из-за атаки 28 января / © Запорожская ОВА

Из-за российской атаки по Запорожью в ночь на 28 января в городе было повреждено по меньшей мере 12 домов. В части домов исчезло электроснабжение. Возросло количество раненых.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В результате вражеского удара по Запорожью получили повреждения по меньшей мере 12 жилых домов, в части из них временно отсутствует электроснабжение.

На местах «прилетов» работают все экстренные и оперативные службы. Коммунальные службы уже начали устранение последствий атаки: закрывают выбитые окна плитами ОСБ и расчищают прилегающую территорию.

Работники районных администраций проводят обследование поврежденных участков, чтобы зафиксировать все последствия преступных действий врага.

Федоров также проинформировал, что количество раненых в Запорожье возросло до четырех: за помощью к медикам обратились еще две пострадавшие.

«Таким образом медики оказали необходимую помощь 38-летнему мужчине и женщинам 88, 65 и 55 лет», — добавил глава ОВА.

Напомним, ранее Федоров сообщил, что в Запорожье в результате атаки россиян 28 января повреждено более ста квартир в многоэтажках и по меньшей мере 20 автомобилей. Враг ударил во двор жилого дома на рассвете.