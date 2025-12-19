Из-за атаки по Одессе разбило железнодорожную инфраструктуру (видео)

Ликвидация последствий атаки на Одессу 19 декабря

Во время атаки на Одессу в ночь на 19 декабря была повреждена железнодорожная инфраструктура и ранена работница. Кроме того, из-за вражеских ударов местные власти рекомендовали всем учебным заведениям города перейти на обучение в смешанном формате.

Об этом сообщили глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский и Одесский городской совет.

«Очередная ночная атака на Одессу пришлась и на железнодорожную инфраструктуру. Разрушен пост на одной из станций, а наша железнодорожница-сигналистка получила осколочное ранение», — говорится в заявлении Перцовского.

Он отметил, что работницу железной дороги сразу доставили в больницу. Ранение у нее некритическое, но медики проводят женщине операцию.

Несмотря на разрушения, движение в одесском узле обеспечено.

Очевидцы сняли повреждения железнодорожной инфраструктуры на видео.

В свою очередь в горсовете проинформировали, что из-за длительных воздушных тревог городская военная администрация рекомендовала всем учебным заведениям Одессы перейти на обучение в смешанном формате. Департамент образования и науки городского совета поддержал эту инициативу. Занятия будут проводиться в синхронном или асинхронном режиме. В детсадах будут работать дежурные группы, а в школах — дежурные классы.

Напомним, в ночь на 19 декабря Россия атаковала Одессу, попав в объект энергетической инфраструктуры, из-за чего один из крупнейших жилых массивов города остался без света, воды и отопления. Пострадал человек. Есть повреждения остекления в пятиэтажном доме.