Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

Из-за атаки по Одессе разбило железнодорожную инфраструктуру (видео)

Из-за вражеских ударов по Одессе разбит пост на одной из станций. Очевидцы сняли последствия на видео.

Ирина Лабьяк
Ликвидация последствий атаки на Одессу 19 декабря

Ликвидация последствий атаки на Одессу 19 декабря

Во время атаки на Одессу в ночь на 19 декабря была повреждена железнодорожная инфраструктура и ранена работница. Кроме того, из-за вражеских ударов местные власти рекомендовали всем учебным заведениям города перейти на обучение в смешанном формате.

Об этом сообщили глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский и Одесский городской совет.

«Очередная ночная атака на Одессу пришлась и на железнодорожную инфраструктуру. Разрушен пост на одной из станций, а наша железнодорожница-сигналистка получила осколочное ранение», — говорится в заявлении Перцовского.

Он отметил, что работницу железной дороги сразу доставили в больницу. Ранение у нее некритическое, но медики проводят женщине операцию.

Несмотря на разрушения, движение в одесском узле обеспечено.

Очевидцы сняли повреждения железнодорожной инфраструктуры на видео.

В свою очередь в горсовете проинформировали, что из-за длительных воздушных тревог городская военная администрация рекомендовала всем учебным заведениям Одессы перейти на обучение в смешанном формате. Департамент образования и науки городского совета поддержал эту инициативу. Занятия будут проводиться в синхронном или асинхронном режиме. В детсадах будут работать дежурные группы, а в школах — дежурные классы.

Напомним, в ночь на 19 декабря Россия атаковала Одессу, попав в объект энергетической инфраструктуры, из-за чего один из крупнейших жилых массивов города остался без света, воды и отопления. Пострадал человек. Есть повреждения остекления в пятиэтажном доме.

Дата публикации
Количество просмотров
105
