Из-за атаки по Одессе власти призвали закрыть окна: в чем дело (фото)

После российской атаки на Одессу и область в ночь на 11 марта спасатели до сих пор ликвидируют последствия ударов. Из-за ряда пожаров в атмосферу попало много загрязняющих веществ.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Продолжается ликвидация последствий ночной массированной вражеской атаки на Одесчину. Спасатели ГСЧС работают непрерывно, чтобы потушить пожар", – говорится в заявлении главы ОВА.

Он проинформировал, что всего за прошедшие сутки в Одесской области произошло 21 чрезвычайное происшествие, связанное с пожарами. Пять из них – в самой Одессе.

Из-за пожаров в воздух попало значительное количество загрязняющих веществ и других продуктов горения. Соответствующие службы постоянно мониторят состояние воздуха. О результатах будет сообщено дополнительно.

Кипер обратился с важным призывом к одесситам.

"До улучшения ситуации, пожалуйста, по возможности не находитесь на открытом воздухе, держите окна и двери закрытыми, поддерживайте водный баланс, используйте воздухоочистители и делайте влажную уборку помещений", – говорится в сообщении начальника ОВА.

Он добавил, что состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать на сайте Минсреды "Экозагроза".

Последствия атаки по Одессе 11 марта/Фото: Александр Гиманов

Последствия атаки по Одессе 11 марта/Фото: Александр Гиманов

Последствия атаки по Одессе 11 марта/Фото: Александр Гиманов

Напомним, в ночь на 11 марта россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. Поэтому загорелись частный жилой дом, склад детских игрушек и резервуар с горючим.