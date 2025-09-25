- Дата публикации
Из-за атаки РФ большой областной центр частично остался без света
Кроме того, в городе возникли проблемы еще и с водоснабжением.
В четверг, 25 сентября, российская армия атаковала в Чернигове объект критической инфраструктуры. Произошли отключение света. Без электроснабжения остались тысячи человек.
Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский и АО "Черниговоблэнерго".
"Сегодня враг совершил атаку на объект критической инфраструктуры города. На месте возник пожар, который локализуют спасатели. Среди людей жертв нет", - подчеркнул чиновник.
По его словам, в результате российской атаки около 30 тыс. абонентов Чернигова и Черниговского района остались без электроснабжения. Кроме того, в обесточенных районах снижено давление в сетях водоснабжения.
В настоящее время электричества организуют восстановительные работы. Впрочем, улучшение давления в сетях водоснабжения ожидается только после восстановления электропитания.
Отметим, в облэнерго уточнили, что были атакованы объекты энергетической инфраструктуры.
Кроме Чернигова, утром пострадали город Нежин и часть Нежинского района. Там без электроснабжения оказались более 43 тыс. абонентов. Часть объектов социальной инфраструктуры и бытовых потребителей уже перезаживали. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Как сообщалось, в среду россияне атаковали критическую инфраструктуру Чернигова. Россияне ударили по городу дронами. Заметим, что в Черниговском районе с 09:53 раздаются сирены.
Кроме того, сегодня утром россияне массированно атаковали Нежин. В городе произошло попадание по объекту инфраструктуры. Зафиксированы "прилеты" около 14 ударных БПЛА. Мощный обстрел вызвал пожар.