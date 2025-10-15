Из-за атаки РФ Днепропетровщину охватил ряд пожаров: что повреждено

Пожар из-за атаки российскими дронами / © ТСН.ua

Российская армия устроила массированную атаку на Днепропетровскую область беспилотниками в ночь на 15 октября. Из-за этого в ряде населенных пунктов вспыхнули пожары, повреждена энергетическая инфраструктура и есть пострадавший.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной 37 российских беспилотников, но были и попадания.

Из-за атаки в Павлограде, Каменском и Славгородской громаде Синельниковского района возникли пожары. Повреждения получила энергетическая инфраструктура. Также разрушения зафиксированы на территории транспортного и промышленного предприятий.

Пострадал 19-летний парень, которого забрали в больницу в состоянии средней тяжести.

Кроме того, российская армия продолжала удары по Никопольскому району. Враг бил по самому Никополю, по Покровской и Марганецкой громадах. Для атак оккупанты применяли FPV-дроны и системы «Град».

Захватчики попали FPV-дроном по Межевской громаде в Синельниковском районе. Там загорелся частный дом.

К слову, утром 15 октября в ДТЭК сообщили, что в этот день на Днепропетровщине будут действовать экстренные отключения света.