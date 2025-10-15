ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
110
Время на прочтение
1 мин

Из-за атаки РФ Днепропетровщину охватил ряд пожаров: что повреждено

В ночь на 15 октября Днепропетровщина пережила массированную атаку дронами, из-за которой есть разрушения и пострадавший.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пожар из-за атаки российскими дронами

Пожар из-за атаки российскими дронами / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Российская армия устроила массированную атаку на Днепропетровскую область беспилотниками в ночь на 15 октября. Из-за этого в ряде населенных пунктов вспыхнули пожары, повреждена энергетическая инфраструктура и есть пострадавший.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной 37 российских беспилотников, но были и попадания.

Из-за атаки в Павлограде, Каменском и Славгородской громаде Синельниковского района возникли пожары. Повреждения получила энергетическая инфраструктура. Также разрушения зафиксированы на территории транспортного и промышленного предприятий.

Пострадал 19-летний парень, которого забрали в больницу в состоянии средней тяжести.

Кроме того, российская армия продолжала удары по Никопольскому району. Враг бил по самому Никополю, по Покровской и Марганецкой громадах. Для атак оккупанты применяли FPV-дроны и системы «Град».

Захватчики попали FPV-дроном по Межевской громаде в Синельниковском районе. Там загорелся частный дом.

К слову, утром 15 октября в ДТЭК сообщили, что в этот день на Днепропетровщине будут действовать экстренные отключения света.

Дата публикации
Количество просмотров
110
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie