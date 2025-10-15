- Дата публикации
Из-за атаки РФ Днепропетровщину охватил ряд пожаров: что повреждено
В ночь на 15 октября Днепропетровщина пережила массированную атаку дронами, из-за которой есть разрушения и пострадавший.
Российская армия устроила массированную атаку на Днепропетровскую область беспилотниками в ночь на 15 октября. Из-за этого в ряде населенных пунктов вспыхнули пожары, повреждена энергетическая инфраструктура и есть пострадавший.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной 37 российских беспилотников, но были и попадания.
Из-за атаки в Павлограде, Каменском и Славгородской громаде Синельниковского района возникли пожары. Повреждения получила энергетическая инфраструктура. Также разрушения зафиксированы на территории транспортного и промышленного предприятий.
Пострадал 19-летний парень, которого забрали в больницу в состоянии средней тяжести.
Кроме того, российская армия продолжала удары по Никопольскому району. Враг бил по самому Никополю, по Покровской и Марганецкой громадах. Для атак оккупанты применяли FPV-дроны и системы «Град».
Захватчики попали FPV-дроном по Межевской громаде в Синельниковском районе. Там загорелся частный дом.
К слову, утром 15 октября в ДТЭК сообщили, что в этот день на Днепропетровщине будут действовать экстренные отключения света.