Из-за атаки РФ два города полностью остались без света: подробности
Краматорск и Дружковка полностью обесточены после ударов РФ.
Краматорск и Дружковка (Донецкая область) полностью остались без электроснабжения в результате последних ударов, нанесенных российскими войсками.
Об этом сообщили Новости.LIVE.
Пока информации о сроках восстановления подачи электроэнергии или масштабов повреждений инфраструктуры нет.
Напомним, 3 декабря вечером, российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Кривому Рогу.
Также сообщалось, что россияне сбросили бомбы на Славянск, в результате чего ранены дети.