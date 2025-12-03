ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
291
Время на прочтение
1 мин

Из-за атаки РФ два города полностью остались без света: подробности

Краматорск и Дружковка полностью обесточены после ударов РФ.

Руслана Сивак
Отключение света

Отключение света / © ТСН

Краматорск и Дружковка (Донецкая область) полностью остались без электроснабжения в результате последних ударов, нанесенных российскими войсками.

Об этом сообщили Новости.LIVE.

Пока информации о сроках восстановления подачи электроэнергии или масштабов повреждений инфраструктуры нет.

Напомним, 3 декабря вечером, российские войска нанесли ракетный удар баллистике по Кривому Рогу.

Также сообщалось, что россияне сбросили бомбы на Славянск, в результате чего ранены дети.

