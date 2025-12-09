Энергетика / © Associated Press

Из-за атаки российских войск по энергетике Украины в Харьковской области вынужденно введены графики аварийных отключений света.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Из-за очередной атаки оккупантов по энергетике страны на Харьковщине также вынужденно введены графики аварийных отключений света», — указано в заявлении.

Синегубов сообщил, что Харьковщина вернется к плановым отключениям света, как только будет стабилизирована ситуация в энергосистеме Украины.

Все профильные службы работают над скорейшим устранением последствий российской атаки на энергетику и восстановлением стабильной подачи электроэнергии в дома жителей Харьковщины.

Напомним, утром в нескольких регионах Украины, включая Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области, «Укрэнерго» ввело аварийные отключения света. Эти меры вызваны последствиями предыдущих ракетно-дроновых атак. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение, и отменят аварийные графики сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.