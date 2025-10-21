- Дата публикации
-
- Украина
Из-за атаки РФ на одном из направлений задерживаются поезда: список рейсов
оккупанты в очередной раз повредили железнодорожную инфраструктуру.
Из-за российских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. Ряд поездов следует с задержками.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
По данным компании, задерживаются рейсы от станции Плиски (Черниговская область):
№46 Ужгород - Харьков
№ 113 Харьков – Львов
Эти поезда отправились с задержкой более одного часа из-за замены локомотивной тяги.
В УЗ отмечают, что произошли изменения и в региональном сообщении. В частности, с задержкой курсирует региональный поезд №895 Конотоп – Фастов-1. Он прибудет к конечной станции с ориентировочной задержкой 1 час 20 минут.
Также задерживается пригородный рейс №6452 Нежин – Конотоп. Задержка 2 часа.
Напомним, ночью россияне массированно ударили по объектам теплоснабжения и энергетики в Черниговской области. Из-за "прилетов" областной центр остался без света и водоснабжения. Кроме того, отключения электричества произошли в населенных пунктах на севере Черниговщины.