Из-за атаки РФ на одном из направлений задерживаются поезда: список рейсов

Укрзализныця / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Из-за российских обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура на Сумском направлении. Ряд поездов следует с задержками.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

По данным компании, задерживаются рейсы от станции Плиски (Черниговская область):

№46 Ужгород - Харьков

№ 113 Харьков – Львов

Эти поезда отправились с задержкой более одного часа из-за замены локомотивной тяги.

В УЗ отмечают, что произошли изменения и в региональном сообщении. В частности, с задержкой курсирует региональный поезд №895 Конотоп – Фастов-1. Он прибудет к конечной станции с ориентировочной задержкой 1 час 20 минут.

Также задерживается пригородный рейс №6452 Нежин – Конотоп. Задержка 2 часа.

Напомним, ночью россияне массированно ударили по объектам теплоснабжения и энергетики в Черниговской области. Из-за "прилетов" областной центр остался без света и водоснабжения. Кроме того, отключения электричества произошли в населенных пунктах на севере Черниговщины.

