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- Украина
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Из-за атаки РФ на Запорожье пострадала женщина: возник пожар — ОВА
Враг ночью атаковал и повредил поврежденный жилой дом.
В результате вражеской атаки в ночь на 26 июня в Запорожской области был поврежден жилой дом и пострадала женщина.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Вражеским ударом поврежден частный жилой дом», — сообщил Федоров.
Он заявил, что на месте происшествия возник пожар.
«Женщина, 55-ти лет обратилась за помощью медиков», — заявил Федоров.
Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 26 июня атаковала Полтавщину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 26 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
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