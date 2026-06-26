Последствия атаки в Запорожье

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В результате вражеской атаки в ночь на 26 июня в Запорожской области был поврежден жилой дом и пострадала женщина.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Вражеским ударом поврежден частный жилой дом», — сообщил Федоров.

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Он заявил, что на месте происшествия возник пожар.

«Женщина, 55-ти лет обратилась за помощью медиков», — заявил Федоров.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 26 июня атаковала Полтавщину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 26 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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