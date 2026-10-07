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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Из-за атаки РФ по Украине без газа осталось 18 тысяч человек

В результате попадания в жилой дом есть погибшие, среди которых работница «Группы Нафтогаз».

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Поврежденный дом в Прилуках после российской атаки 7 октября

Поврежденный дом в Прилуках после российской атаки 7 октября / © Управление ДСНС в Черниговской области

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В результате российского ракетного удара по Прилукам 7 октября был поврежден газопровод среднего давления. Без газоснабжения временно осталось более 18 тыс. жителей города.

Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Сергей Федоренко.

В результате повреждения газопровода среднего давления более 18 тыс. жителей Прилук временно остались без газоснабжения.

Сейчас на месте работают бригады «Газмережи». Специалисты обследуют сети и оборудование, чтобы как можно скорее возобновить подачу газа.

Федоренко отметил, что в доме, где российская ракета разрушила целый подъезд, жили, в частности, работники «Группы Нафтогаз». Сейчас известно об одной погибшей коллеге. Родным и близким выразили искренние соболезнования.

«Продолжается разбор завалов. Наши местные предприятия предоставляют необходимую технику и людей для поисково-спасательных работ», — резюмировал глава «Нафтогаза».

Напомним, российская армия нанесла массированный ракетный удар по Прилукам на Черниговщине, попав в жилую пятиэтажку, а также в предприятие и Центр творчества детей и юношества. Из-за удара, когда люди еще спали, был полностью уничтожен подъезд дома. В настоящее время известно о девяти погибших, среди которых трое детей, и по меньшей мере 25 пострадавших. На месте идет разборка завалов и поиск пострадавших.

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