Из-за атаки РФ сразу три АЭС Украины сократили производство электроэнергии

Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС снизили уровень мощности в качестве меры предосторожности во время ракетного удара.

Три атомных электростанции Украины утром 28 ноября сократили производство электроэнергии после новых атак на энергетическую инфраструктуру. Эти атаки еще больше поставили под угрозу ядерную безопасность.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Второй раз менее чем за две недели Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС снизили уровень мощности в качестве меры предосторожности, когда на этих трех станциях звучала сирена о воздушном налете. Две размещенные в Украине команды МАГАТЭ были вынуждены искать укрытие.

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Всего на действующих украинских АЭС есть девять реакторов. И все они снизили мощность. Также отключили от сети один реактор Ровенской АЭС. Станции продолжали получать внешнюю электроэнергию, несмотря на то, что Хмельницкая площадка потеряла подключение к двум своим линиям электропередач.

"Энергетическая инфраструктура Украины чрезвычайно хрупкая и уязвимая, что ставит ядерную безопасность под большой риск. Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности в районах с большими ядерными энергетическими объектами и другими объектами, от которых они зависят", – заявил Гросси.

Сообщений о прямых повреждениях АЭС не поступало. Однако Украина сообщила МАГАТЭ, что удары снова повлияли на электроподстанции, которые станции используют как для передачи, так и для получения электроэнергии за пределами площадки.

Отмечается, что эти подстанции, определенные МАГАТЭ как важные для ядерной безопасности, были повреждены во время предыдущих атак, в частности, в августе.

"МАГАТЭ будет продолжать делать все от него зависящее, чтобы уменьшить риск ядерного инцидента во время этой трагической войны", – сказал Гросси.

В агентстве добавили, что АЭС нуждаются в надежном подключении к сети как для распределения производимой ими электроэнергии, так и для получения внешней энергии для охлаждения реактора.

Заметим, что после атаки на энергетику Украины 17 ноября в Greenpeace сообщили, что российские удары были направлены по электрическим подстанциям, "важным для работы украинских атомных станций". В организации заявили о вероятности, что реакторы могут потерять мощность и стать опасными.

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