Из-за атаки РФ в Одесской области остановлено движение по трассе Одесса-Рени

В Одесской области из-за российского удара по объекту инфраструктуры вблизи населенного пункта Маяки временно приостановлено движение по автотрассе Одесса-Рени, что существенно осложнило подъезд к ряду пунктов пропуска на границе.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Ограничения движения повлияли на транспортное сообщение в направлении пунктов пропуска «Паланка — Маяки — Удобное», «Рени — Джурджулешты», «Табаки — Мирное», «Виноградовка — Вулканешты», «Староказачье — Тудора», «Новые Трояны — Чадыр Лунга», «Орловка — Исакча», а также «Долинское», «Железнодорожное», «Лесное», «Серпневое» и «Малоярославец».

Граждан, въезжающих в Украину в направлении Одессы, информируют об имеющихся ограничениях и перенаправляют на альтернативные маршруты. Для оперативного реагирования усилено взаимодействие с пограничной полицией Республики Молдова.

В связи с ситуацией водителям советуют по возможности выбирать пункты пропуска в Винницкой области, а также «Мамалыга» и «Сокиряны» в Черновицкой области. В пункте пропуска «Могилев-Подольский» на границе с Молдовой уже фиксируется рост транспортного потока, однако пропуск лиц и транспорта осуществляется с привлечением усиленных нарядов.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за российской атаки по Одессе в ночь на 19 декабря жители одного из крупнейших жилых массивов остались без электро-, водо- и теплоснабжения.