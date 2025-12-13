- Дата публикации
Из-за атаки РФ в одной из областей отменили ряд поездов: детали
Отмена рейсов связана с ситуацией безопасности в регионе.
По состоянию на 13 декабря в Одесской области временно не будет курсировать ряд пригородных поездов. Причина — ситуация, связанная с массированной атакой на регион этой ночью.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда» .
В субботу «УЗ» отменила рейсы:
№6253 Подольск — Одесса-Главная
№6255 Известнянка — Одесса-Главная
№6342/6341 Каролино-Бутаз — Одесса-Главная
Кроме того, по измененному маршруту курсировал поезд №6403 Мартыновская - Колосовка.
Напомним, этой ночью армия РФ нанесла массированный удар по Одесщине . Враг атаковал регион крылатыми ракетами «Калибр», баллистикой, а также аэробалистическими «Кинжалами». В области в результате обстрела начались перебои со светом и водой. В частности, почти вся Одесса осталась без электричества.