Из-за атаки РФ в одной из областей отменили ряд поездов: детали

Поезд "УЗ". / © ГУ НП в Одесской области

Реклама

Дополнено новыми материалами

По состоянию на 13 декабря в Одесской области временно не будет курсировать ряд пригородных поездов. Причина — ситуация, связанная с массированной атакой на регион этой ночью.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда» .

В субботу «УЗ» отменила рейсы:

Реклама

№6253 Подольск — Одесса-Главная

﻿﻿№6255 Известнянка — Одесса-Главная

﻿﻿№6342/6341 Каролино-Бутаз — Одесса-Главная

Кроме того, по измененному маршруту курсировал поезд №6403 Мартыновская - Колосовка.

Напомним, этой ночью армия РФ нанесла массированный удар по Одесщине . Враг атаковал регион крылатыми ракетами «Калибр», баллистикой, а также аэробалистическими «Кинжалами». В области в результате обстрела начались перебои со светом и водой. В частности, почти вся Одесса осталась без электричества.