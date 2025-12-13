ТСН в социальных сетях

Украина
664
1 мин

Из-за атаки РФ в одной из областей отменили ряд поездов: детали

Отмена рейсов связана с ситуацией безопасности в регионе.

Елена Капник
Поезд "УЗ".

Поезд "УЗ". / © ГУ НП в Одесской области

По состоянию на 13 декабря в Одесской области временно не будет курсировать ряд пригородных поездов. Причина — ситуация, связанная с массированной атакой на регион этой ночью.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда» .

В субботу «УЗ» отменила рейсы:

  • №6253 Подольск — Одесса-Главная

  • ﻿﻿№6255 Известнянка — Одесса-Главная

  • ﻿﻿№6342/6341 Каролино-Бутаз — Одесса-Главная

Кроме того, по измененному маршруту курсировал поезд №6403 Мартыновская - Колосовка.

Напомним, этой ночью армия РФ нанесла массированный удар по Одесщине . Враг атаковал регион крылатыми ракетами «Калибр», баллистикой, а также аэробалистическими «Кинжалами». В области в результате обстрела начались перебои со светом и водой. В частности, почти вся Одесса осталась без электричества.

664
