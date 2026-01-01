ТСН в социальных сетях

Из-за атаки России есть обесточивания в трех областях Украины: что в остальных регионах

1 января во всех областях Украины действуют почасовые отключения света.

Обесточивание в Украине

Обесточивание в Украине / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Российские дроны в ночь на 1 января атаковали энергообъекты в нескольких регионах Украины. На утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, также есть новые обесточивания в Черниговской области.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Аварийно-восстановительные работы не прекращаются — энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение потребителям.

Сейчас во всех регионах Украины действуют ограничения потребления электроэнергии: графики ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса, а также почасовые отключения света для населения.

В Минэнерго призвали украинцев экономно пользоваться электроэнергией в течение дня, особенно утром и вечером — в часы пиковой нагрузки. Это поможет уменьшить давление на энергосистему.

Напомним, во время российской атаки в новогоднюю ночь на Волыне под ударом оказались объекты критической инфраструктуры: в Луцке и Ковельском районе без света остались более 103 тыс. абонентов.

Параллельно враг атаковал и Одесскую область — за считанные минуты до наступления 2026 года дроны попали в энергетический объект, вызвав возгорание и перебои с электропитанием стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

