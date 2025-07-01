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- Украина
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Из-за атаки россиян произошло возгорание в одном из районов Запорожья
Россияне продолжают наносить удары по украинским городам ночью.
Из-за атаки россиян ночью 1 июля 2025 произошло возгорание в одном из районов Запорожья.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.
На месте работают экстренные службы.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, что ранее в ЦПИ намекнули на успешный удар по оккупантам в Донецке .
ВСУ наносили удар по важному скоплению российских сил в оккупированном Донецке.