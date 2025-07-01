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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Из-за атаки россиян произошло возгорание в одном из районов Запорожья

Россияне продолжают наносить удары по украинским городам ночью.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар в Запорожье

Пожар в Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Из-за атаки россиян ночью 1 июля 2025 произошло возгорание в одном из районов Запорожья.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.

На месте работают экстренные службы.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что ранее в ЦПИ намекнули на успешный удар по оккупантам в Донецке .

ВСУ наносили удар по важному скоплению российских сил в оккупированном Донецке.

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