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- Украина
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Из-за атаки "Шахедов" в Черкассах есть повреждение объекта инфраструктуры: власть обратилась к жителям
Вражеские БпЛА атаковали регион более 4 часов.
Сегодня, 28 апреля, Черкассы пережили длительную атаку "Шахедов". К сожалению, есть повреждение объекта инфраструктуры.
Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.
"Обращаюсь ко всем жителям города: из-за аварийных работ на одном из объектов газоснабжения прошу срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах. Сейчас работают аварийные службы", - говорится в сообщении.
Более подробную информацию должны сообщить в течение дня.
Напомним, в Черкассах и области утром и до обеда 28 апреля раздавались серии взрывов. Регион находился под массированной атакой вражеских "Шахедов".