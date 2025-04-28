Из-за атаки "Шахедов" в Черкассах есть повреждение объекта инфраструктуры: власть обратилась к жителям

Атака дронов / © ТСН.ua

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Сегодня, 28 апреля, Черкассы пережили длительную атаку "Шахедов". К сожалению, есть повреждение объекта инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Обращаюсь ко всем жителям города: из-за аварийных работ на одном из объектов газоснабжения прошу срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах. Сейчас работают аварийные службы", - говорится в сообщении.

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Более подробную информацию должны сообщить в течение дня.

Напомним, в Черкассах и области утром и до обеда 28 апреля раздавались серии взрывов. Регион находился под массированной атакой вражеских "Шахедов".