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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3664
Время на прочтение
1 мин

Из-за атаки "Шахедов" в Черкассах есть повреждение объекта инфраструктуры: власть обратилась к жителям

Вражеские БпЛА атаковали регион более 4 часов.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака дронов

Атака дронов / © ТСН.ua

Сегодня, 28 апреля, Черкассы пережили длительную атаку "Шахедов". К сожалению, есть повреждение объекта инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Обращаюсь ко всем жителям города: из-за аварийных работ на одном из объектов газоснабжения прошу срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах. Сейчас работают аварийные службы", - говорится в сообщении.

Более подробную информацию должны сообщить в течение дня.

Напомним, в Черкассах и области утром и до обеда 28 апреля раздавались серии взрывов. Регион находился под массированной атакой вражеских "Шахедов".

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Дата публикации
Количество просмотров
3664
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