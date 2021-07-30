Из-за аварии на переезде в Полтавской области поезда до сих пор курсируют с задержками: когда будет восстановлено полноценное движение

Из-за аварии в ближайшее время все поезда в направлении Харькова будут идти с незначительным отклонением от графика.
ДТП на железной переезде в Полтавской области возле станции Решетиловка привело к задержке движения ряда поездов. Полноценно восстановить движение поезда смогут завтра, 31 июля, когда закончатся ремонтные работы.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Работы над восстановлением полноценного движения из-за аварии возле станции Решетиловка продлятся до 31 июля. Все поезда в/из Харькова будут идти по парной колее с незначительным отклонением от графика", — говорится в сообщении УЗ.
По последним данным, с отклонением от графика курсирует четыре поезда. Наибольшая задержка в движении, на 3 часа, в поезда №85 "Новоалексеевка — Львов".
По состоянию на 14:30 задерживаются поезда:
- №85 Новоалексеевка — Львов (задержка составила 3 часа)
- №138 Хмельницкий — Лисичанск (задержка составила 50 минут);
- №46 Лисичанск — Ужгород (задержка составила 40 минут);
- №70 Львов — Мариуполь (задержка составила 40 минут).
В компании призвали пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Как сообщалось, на регулируемом железнодорожном переезде возле станции "Решетиловка" в ночь на 30 июля произошло ДТП. Там столкнулись поезд и грузовой трейлер. Из-за аварии ряд поездов в направлении "Харьков — Киев" задерживаются.