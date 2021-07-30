Из-за аварии на переезде в Полтавской области поезда до сих пор курсируют с задержками: когда будет восстановлено полноценное движение

Из-за аварии на переезде в Полтавской области поезда до сих пор курсируют с задержками: когда будет восстановлено полноценное движение

Из-за аварии в ближайшее время все поезда в направлении Харькова будут идти с незначительным отклонением от графика.

ДТП на железной переезде в Полтавской области возле станции Решетиловка привело к задержке движения ряда поездов. Полноценно восстановить движение поезда смогут завтра, 31 июля, когда закончатся ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Работы над восстановлением полноценного движения из-за аварии возле станции Решетиловка продлятся до 31 июля. Все поезда в/из Харькова будут идти по парной колее с незначительным отклонением от графика", — говорится в сообщении УЗ.

По последним данным, с отклонением от графика курсирует четыре поезда. Наибольшая задержка в движении, на 3 часа, в поезда №85 "Новоалексеевка — Львов".

По состоянию на 14:30 задерживаются поезда:

№85 Новоалексеевка — Львов (задержка составила 3 часа)

№138 Хмельницкий — Лисичанск (задержка составила 50 минут);

№46 Лисичанск — Ужгород (задержка составила 40 минут);

№70 Львов — Мариуполь (задержка составила 40 минут).

В компании призвали пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как сообщалось, на регулируемом железнодорожном переезде возле станции "Решетиловка" в ночь на 30 июля произошло ДТП. Там столкнулись поезд и грузовой трейлер. Из-за аварии ряд поездов в направлении "Харьков — Киев" задерживаются.

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