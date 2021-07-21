Из-за аварии на "РовноАзот" возможны кислотные дожди: синоптики просят не забывать зонтики

В атмосферу попало азотистое облако, из-за чего есть метеорологическая опасность.

В Ровенской области из-за аварии на азотном заводе могут идти кислотные дожди. Синоптики призывают не "купаться" под проливным дождем.



Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

"Очевидно, что азотистое облако в атмосферу все же попало. Поэтому в некоторых районах Ровенской области выпадали подкисленные дожди, и хоть угрозы уже нет, "купаться" сегодня под дождями не стоит, лучше все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком", — акцентировали в Укргидрометцентре.

Отметим, что эксперты продолжают проверять воздух на наличие вредных веществ. По состоянию на утро среды, 21 июля, ничего опасного для жизни людей они не обнаружили.

Между тем в полиции открыли уголовное производство по факту нарушения на предприятии правил безопасности.

Новости Украины: авария на "Ровноазоте" – нет ли загрязняющих веществ в воздухе

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