Из-за блокады морских портов на Днепропетровщине ищут новые пути поставок для бизнеса – МИУ

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков обсудил в Кривом Роге с руководством компаний «АрселорМиттал» и «Метинвест» новые пути транспортировки сырья и экспорта готовой продукции.

Необходимость искать альтернативные логистические возможности поставки вызвана блокадой морских портов Украины, сообщил в сети Facebook Александр Кубраков.

«Именно в Днепропетровской области сосредоточены одни из крупнейших горно-металлургических компаний страны», – напомнил он. В условиях войны правительственная команда делает все возможное, чтобы украинская промышленность работала, а объемы экспорта уже в ближайшей перспективе вышли на довоенные показатели», – заверил министр.

Кубраков отметил, что, к сожалению, отдельные предприятия с иностранными акционерами де-факто замораживают собственные производственные мощности. «Топ-менеджмент, находясь за границей, делает собственные выводы по ситуации в стране, и на основании этого отнимает возможность работать у находящихся здесь, в Украине, людей», – отметил министр инфраструктуры.

В то же время он поблагодарил международных партнеров и руководство области и городов региона за работу в выстраивании новых логистических процессов.

«На этой неделе, – рассказал Кубраков, – создана целевая многонациональная группа представителей железнодорожной отрасли из США и ЕС, которая будет способствовать работе Укрзализныци. Группа будет работать над расширением санкций против россии, эвакуацией населения, возможностью использования железных дорог ЕС и США для транспортировки энергоносителей, восстановления инфраструктуры, предоставления льготных условий для украинской железной дороги».

На встрече, проведенной министром инфраструктуры, были также обсуждены мероприятия, позволяющие стабилизировать поставки гуманитарной помощи и пищевых продуктов для жителей региона.

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