Из-за боевых действий в Украине остаются без света 675 населенных пунктов

Из-за боевых действий в Украине остаются без света 675 населенных пунктов

Без газоснабжения остаются более 160 тысяч абонентов.

За прошедшие сутки возобновлено электроснабжение около 18,6 тысяч потребителей. В частности, в Донецкой области – 8,6 тысячи, Харьковской – 5,2 тысячи, Одесской – 1,7 тысячи, Запорожской – 1,3 тысячи, Николаевской – 1,1 тысячи, Житомирской – 700 потребителям.

Об этом сообщает Министерство энергетики в сообщении в Facebook.

Газоснабжение восстановлено 360 абонентам. Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть энергоснабжение украинским гражданам.

Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий, выполнения работ по разминированию и возникновения новых повреждений в электросетях, в том числе в результате неблагоприятных погодных условий.

По состоянию на 21 мая из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, в Украине остаются обесточенными 675 населенных пунктов. Всего обесточено около 672 тысяч потребителей. В частности, в Донецкой области – 326,2 тысяч потребителей, Луганской – 128,3 тысяч, Харьковской – 97 тысяч.

Без газоснабжения остаются более 160 тысяч абонентов. Самая сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях.

Энергосистема Украины работает синхронно с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. Частота сети поддерживается на нормативном уровне 50 Гц. В сети стабильно трудятся все виды электростанций. Первоочередные аварийно-восстановительные работы в центральном регионе сегодня сосредоточены на двух линиях 330 кВ и 750 кВ, а в восточном – на двух линиях 330 кВ. Продолжается установка новых опор, ремонт обрывов провода и осмотр оставшихся участков вместе с саперами.

Все существующие атомные электростанции Украины стабильно производят электрическую энергию и суммарная текущая мощность энергоблоков обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках отечественных АЭС и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Все диджитал-сервисы Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" работают в полном доступе. Потребители ООО Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" за сутки уменьшили использование природного газа на 10,1%. Объекты сети ПХГ АО "Укртрансгаз — Оператор газохранилищ Украины" остаются под усиленной охраной и продолжают работать в штатном режиме. АО "Укргаздобыча" продолжает добывать газ на всех своих объектах, за исключением тех, которые находятся вблизи линии столкновения. АО «Укртранснефть» и АО «Укрспецтрансгаз» работают в штатном режиме в условиях военного положения.

Гидроэлектростанции компании работают в штатном режиме согласно графику и командам диспетчеров. Эксплуатационный персонал находится на рабочих местах. На станциях компании продолжают выполняться плановые ремонты гидроагрегатов, а также работы по реконструкции оборудования, целью которых является увеличение сроков эксплуатации гидротехнических объектов, увеличение установленной мощности ГЭС и ГАЭС, а также улучшение качества производимой электроэнергии.

Ранее стало известно, что ряд Германии планирует прекратить импорт российской нефти до конца года, даже если не получится договориться об эмбарго на уровне всего Европейского Союза.

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