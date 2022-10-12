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Из-за большого количества раненных у оккупнатов в Луганской области не хватает медиков — Генштаб

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Из-за большого количества раненных у оккупнатов в Луганской области не хватает медиков — Генштаб

ВСУ успешно проводят наступление в Луганской области, из-за чего "выводят из строя" многие россияне.

В Луганской области Силы обороны Украины успешно провели наступательные действия. Из-за этого у россиян много раненых.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"В результате успешных действий Сил обороны Украины и из-за большого количества раненых, на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медработников. Чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей российской федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Луганской области ВС РФ готовятся к отступлению, а потому продолжают минировать территории. Также оккупанты под видом обнаружения диверсантов ловят своих российских дезертиров.

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Дата публикации
Просмотры
13
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