Из-за чрезвычайной ситуации в Киевской области "Укрзализныця" меняет маршруты поездов

Укрзализныця / © Укрзализныця

В " Укрзализныци " сообщили, что временные изменения связаны с безопасностью пассажиров и поездных и локомотивных бригад. Уточненный график движения будет обнародован впоследствии.

Об этом железнодорожники сообщили в социальных сетях.

Вместо участка Здолбунов - Казатин-2 поезда следуют через Коростень , а в объезд участка Жмеринка - Фастов-1 - через Мироновку и Триполье-Днепровское .

В частности:

поезд №23 Киев — Хелм уже отправился по измененному маршруту через Коростень с задержкой. Для ее сокращения он будет ускорен. Пассажиров со станции Бердичев перевезет поезд №31 с последующей пересадкой;

измененным маршрутом развернули также поезд №139 Киев - Каменец-Подольский ;

изменения затронули поезда №141/143 Сумы, Чернигов — Рахов и №21/103 Краматорск, Харьков — Львов .

В "Укрзализныце" призвали пассажиров внимательно проверять актуальное расписание и предупредили, что возможны задержки движения.

Напомним, что ранее "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда для путешествий осенью: список.