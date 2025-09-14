- Дата публикации
Из-за чрезвычайной ситуации в Киевской области "Укрзализныця" меняет маршруты поездов
Из-за повреждений инфраструктуры вблизи Киева ряд поездов, проходящих через станцию Боярка, курсируют по измененным маршрутам. Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями расписания.
В " Укрзализныци " сообщили, что временные изменения связаны с безопасностью пассажиров и поездных и локомотивных бригад. Уточненный график движения будет обнародован впоследствии.
Об этом железнодорожники сообщили в социальных сетях.
Вместо участка Здолбунов - Казатин-2 поезда следуют через Коростень , а в объезд участка Жмеринка - Фастов-1 - через Мироновку и Триполье-Днепровское .
В частности:
поезд №23 Киев — Хелм уже отправился по измененному маршруту через Коростень с задержкой. Для ее сокращения он будет ускорен. Пассажиров со станции Бердичев перевезет поезд №31 с последующей пересадкой;
измененным маршрутом развернули также поезд №139 Киев - Каменец-Подольский ;
изменения затронули поезда №141/143 Сумы, Чернигов — Рахов и №21/103 Краматорск, Харьков — Львов .
В "Укрзализныце" призвали пассажиров внимательно проверять актуальное расписание и предупредили, что возможны задержки движения.
