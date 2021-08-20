Из-за давления России одна страна отказалась от участия в Крымской платформе, — Данилов

Для РФ проведения Крымской платформы — это крупное поражение.

Россия давит на страны мира, чтобы те не участвовали в Крымской платформе. Поэтому одно государство отказалось принять участие в мероприятиях.

Об этом 20 августа во время брифинга сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"То, что касается влияния РФ на проведение Крымской платформы и вообще на нашу страну, это всем известно. Мы заслушали отчет министра иностранных дел Кулебы и мы четко осознаем, что происходит. Для РФ проведения Крымской платформы — это крупное поражение. Поэтому они делали делают и я думаю, что будут делать все, что от них зависит, чтобы меньше гостей приехало в нашу страну для того, чтобы совместно с нами развивать этот очень важный вопрос. Потому что до этого времени вопрос Крыма уходил на второй план и он не было на первых страницах. Мы же считаем, что это будет очень мощный толчок для понимания того, чей Крым ", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что Россия активно давит на государства, чтобы те не ехали на Крымскую платформу.

"Кроме министра иностранных дел был доклад наших разведок и поверьте, Россия работает по всему миру для того, чтобы помешать Украине провести это мероприятие. Я могу сказать, что есть по крайней мере одна страна, которая под давлением РФ в последний момент отказалась от участия в мероприятиях", — сказал Данилов.

Напомним, Кулеба объявил полный состав участников Крымской платформы.

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