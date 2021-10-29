Из-за демонтированного нефтепровода Закарпатье оказалось на грани экологической катастрофы: фото

Дельцы скрыто закапывали в грунт опасные отходы из цистерн.

Руководство ООО "Прикарпатзападтранс", специализирующееся на транспортировке нефтепродуктов, обвиняют в масштабном загрязнении и порче земель в Закарпатской области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, еще в конце 2018 года предприятие самовольно, без всякой разрешительной документации, начало демонтаж резервной ветки нефтепровода “Самара – Западное направление”. В частности, демонтированы цистерны и около 33 км трубопровода.

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“В целях получения сверхприбылей, дельцы скрыто закапывали в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу”, — утверждают в СБУ.

Правоохранители установили, что остатками горюче-смазочных материалов было загрязнено почти 20 тысяч квадратных метров земель. Часть из них – вблизи местного водозабора.

"По выводам экспертов, действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству ущерба более чем на 34 млн грн”, — говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию, доказывающую проведение сделки.

Бывшему главному инженеру компании "Прикарпатзападтранс" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, что в Украине "умирает" река Днепр из-за загрязнения пестицидами, лекарствами, ядохимикатами и вредными тяжелыми металлами.

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