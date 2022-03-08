Из-за действий РФ атомная война может начаться даже без запуска ядерных ракет – министр энергетики Украины

Из-за действий РФ атомная война может начаться даже без запуска ядерных ракет – министр энергетики Украины

Если это произойдет, вся Европа будет вынуждена прятаться в укрытиях, пытаясь спастись от радиации.

Из-за действий Российской Федерации атомная война может начаться даже без запуска ядерных ракет.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, обращаясь к международным партнерам.

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"Даже в страшном сне я не мог представить захват Чернобыля, Запорожской атомной станции, обстрел Харьковского физико-технического института, где находится опытная ядерная установка. Но это произошло", — сказал Галущенко.

По словам министра, каждый день с 24 февраля мир балансирует на грани катастрофы, которая будет намного хуже Чернобыля и Фукусимы вместе взятых.

"Атомная война может начаться даже без запуска ядерных ракет. Если это произойдет, вся Европа будет вынуждена прятаться в укрытиях, пытаясь спастись от радиации. И вы будете знать, кто это сделал – несмотря на фейки и пропаганду. Но уже будет поздно", — отметил чиновник.

Галущенко призвал международные институты и организации использовать все свои возможности и усилия и установить бесполетную зону над Украиной – до того, как произойдет катастрофа.

Напомним, российские оккупанты привезли на Запорожскую АЭС 14 пропагандистов, поэтому вскоре следует ожидать материалов о "безопасности" крупнейшего в Европе ядерного объекта, чтобы оправдать ядерный терроризм захватчиков.

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