Из-за действий российских оккупантов Херсонщина оказалась под угрозой экологической катастрофы

Одно из самых крупных и современных предприятий Европы по производству куриного яйца, птицефабрика "Чернобаевская" под Херсоном, осталась без возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию. Это приведет к вымиранию птицы и невозможности ее утилизации, как и утилизации складских запасов яиц.

Из-за постоянных жестоких обстрелов со стороны оккупантов страдает мирное население, разрушаются логистические пути для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов и производственных объектов. 3 млн кур фактически умирают от голода из-за невозможности поставки комбикорма для их кормления. Их невозможно утилизировать, как невозможно и утилизировать готовую продукцию из-за ведения боевых действий агрессором.

Кроме того, в подобной ситуации оказалась и Богодуховская птицефабрика, и птицефабрика Охоче в Харьковской области, которая также входит в состав агрохолдинга "Авангард" (группа компаний "Укрлендфарминг"). Кроме того, сейчас обесточен крупнейший в Европе инкубатор в г. Макаров Киевской области.

Кроме экологической опасности, остановка предприятий может привести и к дефициту яиц в Украине. Наша группа компаний снабжала куриными яйцами до 30% рынка Украины. Сейчас мы можем говорить о фактической утрате 15% производства яиц в стране.

В то же время "Авангард" продолжает поддерживать оборону страны. В координации с Минагрополитикой "Авангард" бесплатно передает на нужды защиты страны 500 тыс. штук яиц своего производства. Также группа компаний предоставляет горюче-смазочные материалы и необходимую технику, в частности грузовые автомобили, нашим защитникам. Мы благодарны нашим мужественным и самоотверженным воинам! Мы обязательно победим!