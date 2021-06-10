Из-за дождей в Украине дорожает огурец: какие сейчас цены

Основной причиной подорожания является существенное сокращение предложения этой продукции.

После довольно резкого снижения цен из-за дождей в Украине дорожает огурец.

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Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что длительная пасмурная и холодная погода на всей территории Украины вызвала уменьшение предложения огурца на рынке, и как следствие — рост цен в этом сегменте.

В результате, цена на огурец сейчас формируется в пределах 10-18 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем неделей ранее.

Так, на сегодняшний день стоимость огурцов в Украине в среднем в 2,2 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время производители не исключают, что при улучшении погодных условий ситуация на рынке огурца может резко измениться в противоположную сторону.

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