Из-за ДТП на железной дороге на участке Знаменка-Пантеевка произошла задержка поездов по Украине (список)

Из-за аварии на железной дороге несколько поездов задерживаются.

Время задержки может изменяться.

Об этом сообщают в "Укрзалізниці".

"Из-за ДТП вблизи железнодорожного полотна на участке Знаменка — Пантиевка некоторые поезда курсируют с опозданием:

№86 Львов — Запорожье (+4 ч 30 мин);

№76 Киев — Кривой Рог (+3 ч 00 мин);

№42 Львов — Днепр (+3 ч 10 мин);

№92 Одесса — Харьков (+3 ч 06 мин);

№80 Киев — Днепр (+1 ч 45 мин);

№7/8 Харьков — Одесса (+2 ч 25 мин).

Время задержки может изменяться, приносим извинения за неудобства и прилагаем усилия, чтобы сократить время отставания поездов от графика", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Ровенской области мотоциклист сбил пятилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде.

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