Из-за границы в Украину не возвращаются менее одного процента деятелей культуры. Потому им обычно выдают разрешение на выезд.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

"Мы ведем учет писем содействия пересечению границы для деятелей культуры, потому что мы их выдаем, они у нас регистрируются. Но мы не ведем непосредственно учет пересечения границы и на выезд, и на въезд. Эту информацию можно получить в Государственной пограничной службе Украины", — сказал Карандаев.

По его словам, министерство не отвечает за действия людей, получивших разрешение на выезд.

"На сегодняшний день мы имеем разработанные критерии, и, по нашему мнению, они максимально такие, которые обеспечивают нам минимизацию ошибки. В частности обязательно должно быть приглашение с иностранной стороны, если это юридическое лицо, должно быть приказ о командировке, должно быть обязательство о возврате, должна быть регистрация в территориальном центре комплектации. Но, как и в любом другом процессе, мы не застрахованы от обмана", — подчеркнул и. о. министра.

В то же время, если в командировку выезжают заведения культуры, по возвращении они информируют о своей деятельности. Однако когда разрешение предоставляется физическим лицам, никаких отчетов не требуют.

"На самом деле, я хочу сказать, что очень небольшое количество людей не возвращается, это однозначно меньше одного процента. Мы относимся к этому, если можно так сказать, как к определенному очищению украинской культуры от непатриотически настроенных людей", — констатировал Ростислав Карандеев.

Напомним, что известный режиссер изменил Украине и сбежал в РФ ставить шоу для жены Пескова.

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