Из-за извержения вулкана на острове Пальма в воздухе над Украиной концентрация серы: существует ли опасность

Из-за извержения вулкана на острове Пальма в воздухе над Украиной концентрация серы: существует ли опасность

В Укргидрометцентре подчеркнули, что на воздух, которым мы дышим, концентрация серы никак не влияет.

Из-за извержение вулкана на испанском острове Пальма над Украиной заметили воздушные массы с повышенным уровнем концентрации диоксида серы. Такое явление сейчас фиксируют по всей Европе.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Украинские ученые отметили, что воздушные массы распространяются Европой и уже достигли территории Украины.

"В настоящее время, эти воздушные массы уже достигли территории Украины. Но, как отмечают ученые, волноваться все же не стоит! Ведь превышение концентраций диоксида серы наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на значительных высотах — 10-15 км. Соответственно, на воздух, которым мы с вами дышим — это не влияет значительным образом", — отметили в Укргидрометцентре.

Синоптики объяснили, что даже если выпадет дождь, то существенного вреда он не принесет. Вместе с тем воздушные массы с диоксидом серы уже скоро покинут территории Украины.

"В случае выпадения осадков — образуется слабокислый дождь, который опять же, по словам ученых, не представляет существенной опасности для окружающей среды. К тому же, синоптическая ситуация в Украине сейчас является динамической — воздушные массы довольно быстро будут перемещаться по территории нашей страны в ближайшие дни. И по прогнозам, в течение следующих суток масса воздуха, содержащего превышены концентрации диоксида серы уже практически полностью покинет территорию Украины, отходя в восточном направлении", — объяснили в Укргидрометцентре.

Укргидрометцентр

Напомним, вулкан на испанском острове испепелил уже 1200 домов, пришлось эвакуировать почти семь тысяч человек.

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