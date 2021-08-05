"Из-за киселя из медуз не видно море": туристы показали свежее видео из Кирилловки

"Из-за киселя из медуз не видно море": туристы показали свежее видео из Кирилловки

Отдыхающие не успели порадоваться отсутствию медуз на море.

В курортном селе Кирилловка Запорожской области туристы снова жалуются о нашествии медуз на пляжах. В последнее время их стало меньше, сообщали туристы.

Однако медузы вернулись. Соответствующее видео опубликовала в YouTube одна из отдыхающих.

"В Кирилловку вернулись медузы. Их очень много, нам даже не удалось искупаться. Вода очень щиплет тело. В море плавают кусочки медуз ядовитых. Также я заметила морских блох", — говорит туристка.

Фото: Запорожье Новости \ Telegram

По ее словам, на глубине вообще образовался "кисель из медуз", а из-за опасной живности "не видно море".

Пользователи Сети отреагировали:

мы были на Арабатской стрелке неделю назад — это ужас!

медузы вернулись! Вы серьезно? Медузы у себя дома! Это туристы понаехали! Я у себя дома — нет медуз, ни комаров, ни блох, ни туристов. Красота

у меня сейчас ребенок в ожогах от укусов медуз

я так рада, что снова будут медузы, на так жалко будет ехать

Ранее ТСН.ua сообщал, что в Бердянске люди не могут купаться в море из-за нашествия медуз. В разгар курортного сезона медузы заполонили Азовское море рядом с бердянскими пляжами. Туристы могут безопасно плавать только на надувных матрасах. В этом году туристы на украинских курортах столкнулись с целым рядом неудобств: стаи божьих коровок, огромное количество комаров. А в море практически невозможно купаться из-за медуз.

Что делать, если ужалила медуза

Укусы медуз в большинстве случаев не угрожают жизни человека. Исключение составляет яд морской осы — после контакта с ней человеку необходимо срочно ввести специальную сыворотку.

Первое, что нужно сделать — ограничить поступление токсина в организм. Для этого необходимо обмыть место укуса соленой водой и удалить остатки щупалец.

Обработайте кожу хлоргексидином или перекисью водорода — это ускорит выведение токсинов и заживлению ранок.

После обработки снова промойте кожу соленой водой. При появлении отека, жжения и зуда примите антигистаминные препараты и мажьте ожог противовоспалительным гелем.

Пейте больше воды и избегайте солнечных лучей.

Если состояние ухудшилось — обратитесь к врачу.

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