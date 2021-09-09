Из-за коронавируса дети могут массово болеть в 2021-2022 годах: педиатр назвала причину

С началом учебного года заболеваемость начнет резко повышаться, случится массовый поток ОРВИ и других сезонных заболеваний, говорит врач.

Из-за коронавируса много детей были длительное время изолированы, последний год учились дистанционно. Они не контактировали активно друг с другом, поэтому фактически полтора года не встречались с простыми вирусами, поэтому их иммунитет ослаблен. Сейчас же началось традиционное обучение в школах и это может привести к всплеску заболеваемости, в частности, гриппом и ОРВИ.

Об этом рассказала "ФАКТАМ" педиатр из Киева, руководитель сети детских клиник Анна Горбань.

"Существует такое понятие, как набор первичного иммунитета. После многих перенесенных инфекций антитела сохраняются пожизненно. Но есть и другие инфекции, с которыми мы встречаемся регулярно: парагрипп, риновирусы, аденовирус. После них формируется не длительный иммунитет, он длится несколько лет. И если ребенок долгое время не встречается с тем или иным вирусом, то может с легкостью заболеть снова", — объясняет врач.

Анна Горбань рассказывает, что после болезни у ребенка появляются защитные антитела, но после нескольких месяцев их уровень снижается. Но, когда ребенок снова встретится с этим вирусом, то переболеет гораздо легче.

Педиатр говорит, что из-за длительной изоляции много детей активно не контактировали друг с другом, и почти полтора года не встречались с простыми вирусами. Поэтому антитела у детей исчезли, или же очень снизились, в то время, как возбудители заболеваний никуда не делись.

"Эти возбудители все равно есть в популяции, просто им нужна почва, чтобы быстро разгуляться. А антитела у детей утрачены, их немного, ведь иммунитет естественным путем изменений снизился — циркуляции вирусов не было, и работа иммунной системы тормозилась", — объясняет врач.

Поэтому с началом учебного года может начаться вспышка сезонных заболеваний, говорит педиатр.

"Мы ожидаем, что в будущем сезоне состоится массовый поток ОРВИ. С началом учебного года заболеваемость начнет резко повышаться. "Поднимут голову" обычные респираторные вирусы, которые чаще имеют сезонный характер и лишь у отдельных детей приводят к осложнениям", — сказала Анна Горбань.

Напомним, врач Анна Горбань также рассказала, что новый штамм коронавируса "Дельта" может спровоцировать у детей мультисистемный воспалительный синдром, который очень опасен.

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